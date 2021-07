Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ı vuran sanığa hapis

- Best Model Of The World yarışması birincisi olan oyuncu Onur Seyit Yaran’ı silahla vurduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tahliyesine karar verdi. Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi olan dizi oyuncusu Onur Seyit Vuran'ı vuran ve hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Okuducu SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Serhat Okuducu, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.

"Yaralama suçundan hüküm kurulabilir" Okuducu’nun avukatı Mahmud Nedim Dağdelen savunmasında, “Müvekkilim öldürme kastı ile hakaret etmemiştir. Bu kasıt ile hareket ettiğine ilişkin de delil yoktur. Yaralama suçundan hüküm kurulabilir. Müvekkilim 9 aydır tutukludur. Hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Müşteki avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Serhat Okuducu'yu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimi uygulayarak, oy çokluğu ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tahliyesine karar verdi. Üye hakim, sanık Okuducu'nun eyleminin 'yaralama' kapsamında kaldığı yönünde görüş bildirerek karara şerh koydu.