Üniversite okuduğu Mersin'de öldürülen Feray Şahin mezarı başında anıldı

( GAZİANTEP ) - Feray Şahin mezarı başında anıldı GAZİANTEP



- Yaklaşık üç yıl önce üniversite okuduğu Mersin’de öldürülen Feray Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ailesi tarafından mezarı başında anıldı.Mersin’de, 19 Eylül 2017 tarihinde polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ailesi tarafından mezarı başında anıldı. Yaklaşık 3 yıldır kızlarının mezarına gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan aile, bu yıl da kızlarını mezarı başında andı. Kızlarının özlemini çeken ve adalet istediklerini belirten Feray Şahin’in babası ve annesi, adil bir yargılanmanın olmadığını iddia ederek, adalet istediklerini ifade etti.

“Her 8 Mart'ta kızımızı anıyoruz”Özel ve güzel günleri kızlarının özlemiyle geçirdiklerini belirten ve kızları Feray Şahin’i öldüren şahsın delilleri karartarak düşük bir ceza aldığını iddia eden baba Bekir Şahin, “Maalesef böylesine önemli bir günde kızımızın mezarı başındayız. Her 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, her doğum gününde, her ölüm yıl dönümünde, kızımızı mezarı başında anıyoruz. Bize bu acıyı yaşattılar maalesef. Feray, evimizin tek kızıydı, gülüydü, çiçeğiydi. Onu bin bir güçlükle okutmuştuk. Üniversite son sınıfa kadar da gelmişti ama onu dalından kopardılar. Suçsuz, savunmasız, masum olduğu halde Feray kızımız katledildi. Bizim acımız büyük. Biz başka anaların ağlamasını istemiyoruz. Böyle bir günde daha mutlu daha huzurlu bir hayat idame ettirmelerini istiyoruz. Böyle katliamlarla bu günlerin anılmasını istemiyoruz. Kadınlarımız ölmesin istiyoruz. Anlar ağlamasın istiyoruz” dedi.

“Kızımın kanı yerde kaldı”Kadınları günü nedeniyle kızı Feray Şahin'in mezarı başında göz yaşı döken ve adalet arayışı içerisinde olduklarını söyleyen anne Aysel Şahin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e seslenerek, yardım istedi. Üç yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kızlarının mezarına geldiklerini ifade eden anne Şahin, “Kızımızın mezarı başındayız. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Maalesef, kadınların öldürüldüğü, işkence gördüğü bir dünyada yaşıyoruz. Kadınlar ölmesin istiyoruz. Bizim tek mücadelemiz bu. Kızımın kanı şuan yerde. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Kadınlar öldürülmesin istiyoruz, kadınlar katledilmesin istiyoruz, biz bu acıyı yaşadık başka analar yaşamasın istiyoruz. Ben acımı bir tarafa bıraktım, kızımı bir tarafa bıraktım ben adalet peşinde koşuyorum. Ben Adalet Bakanımızı seslenmek istiyorum, lütfen kadınlarımıza sahip çıkılsın, kızlarımıza sahip çıkılsın istiyorum. Kızlarımızın, kadınlarımızın kanı yerde kalmasın istiyorum. Katiller ödüllendirilmesin istiyorum. Artık adalet gelsin diyorum” diye konuştu.





