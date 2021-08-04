Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti

Bakanlığın yolladığı yangına müdahale görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Kurtarma Botu Orman Yangınları Yangın Devam Eden Yangınlar Yangına Müdahale 


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce, 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, 1 adet Rhib bot ve 1 römorkör ve toplam 38 personeli ile denizden su sağlama ve denizden müdahale gibi yöntemlerle orman yangınlarına müdahale ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanında ortaya çıkan orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yangınla mücadelede bütün kurum ve kuruluşlarda üzerine düşen görevi yerine getirerek yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris ve Milas’ta devam eden yangınlara kıyıdan müdahale ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgede 3 hızlı tahlisiye botu, 1 adet Rhib bot, 1 römorkör ve toplam 38 personeli ile denizden su sağlama ve denizden müdahale gibi yöntemlerle orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor. Yangının Termik Santrale ulaşmaması için 2 can kurtarma botu ile müdahale edildi KIYEM-2 ve KIYEM-6 hızlı can kurtarma botları, Kemerköy Termik Santrali yakınlarındaki söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla gece boyunca Ören Ufuk Tersanesi’nde tankerlere denizden su sağlarken, KIYEM-5 hızlı can kurtarma botuyla Marmaris’teki yangına denizden müdahale etti. Destek gelmeye devam ediyor Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce, yangınla mücadeleye daha fazla destek aktarılacağı açıklanarak, 1 hızlı tahlisiye botu, 1 römorkör, 2 bin metre yangın hortumu, yangın pompaları ile ilave araç ve destek personeli de bölgeye intikal ettiği bildilirdi. (ÖMR-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı