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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ukraynalı modelin balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı

Ukraynalı modelin balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı

balkondan görüntü

Köpek Cep Telefonu 

-kadının bağırması
-modelin fotoğrafı
-erkek arkadaşının fotoğrafı

( İSTANBUL )- “Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come” diye bağırmış İSTANBUL

- İstanbul’da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sraufant’ın erkek arkadaşı köpek eğitmeni B.E., 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklanmıştı. Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı. İstanbul’da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant geçtiğimiz günlerde evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Modelin ölümü ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant düşmeden önce balkon önünde çekilen cep telefonu görüntüsünde modelin bağırıp ağladığı görülüyor Erkek arkadaşı B.E.nin, “Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come” diye bağırdığı duyuluyor. Ukraynalı modelin ellerinin göründüğü görüntü daha sonra kararıyor. Görüntülerde, Kadının çığlık atarak bağırdığı yer alıyor. Ardından düşme sesi geliyor.
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