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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ukrayna’da termik santralde patlama - Energodar’ın yarısı karanlığa gömüldü

- Ukrayna’da termik santralde patlama - Energodar’ın yarısı karanlığa gömüldü

-Termik santralden yükselen dumanlar

( KİEV ) - Ukrayna’da termik santralde patlama- Energodar’ın yarısı karanlığa gömüldü KİEV

Sağlık Sektörü İtfaiye Aracı Elektrik Kesintisi Termik Santral Yükselen 


- Ukrayna’nın Energodar şehrindeki termik santralde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle şehrin yarısı karanlığa gömüldü. Ukrayna’nın Zaporoji Bölgesi’ne bağlı Energodar şehrindeki termik santralde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından santralde yangın çıkarken, olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi. Patlamadan sonra şehirde elektrik kesintisi yaşanırken, şehrin yarısı karanlığa gömüldü. Şehirde, elektrik kesintisinin yanı sıra su ve internet kesintileri de yaşandığı bildirildi.
Yetkililer, vatandaşlara evlerinin camlarını açmamaları konusunda uyarıda bulundu. Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile 19.27’de meydana geldiğini duyurarak, “Patlamadan yarım saat sonra, elektrik kesintileri düzeltilmeye başlandı. Elektrikler sağlık sektöründe kesintisiz çalışıyor. Zaporoji Nükleer Santrali’nden de bilgi aldık problemsiz çalışıyor” dedi.
İtfaiye ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin termik santraldeki müdahalesi devam ediyor.
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