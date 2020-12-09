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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ukrayna’da Restoranda Yangın Çıktı - Yangın Tiyatro Binasına Da Sıçradı

- Ukrayna’da Restoranda Yangın Çıktı - Yangın Tiyatro Binasına Da Sıçradı

Yangın anından görüntüler

( KİEV ) - Ukrayna’da restoranda yangın çıktı- Yangın tiyatro binasına da sıçradı KİEV

Tron İtfaiye Aracı Kış Saati Bild 


- Ukrayna’nın Poltova şehrindeki bir restoranda çıkan yangın, tarihi tiyatro binasına da sıçrayınca tiyatronun üst katı kullanılamaz duruma geldi. Ukrayna’nın Poltova şehrindeki Sobornotsiy caddesinde bulunan bir restoranın teras katında sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangın 1810 yılında yapılan tarihi Kotlyarevskiy Tiyatrosu’na da sıçraması sonucu tiyatronun üst katı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri 2 binada da devam eden yangına 44 personel ve 13 itfaiye aracıyla müdahale etti. Poltova Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, yangın ihbarının sabaha karşı 04.30 sularında alındığı ve itfaiye ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği bildirildi.
Yangının çıkış saati itibariyle restoranda ve tiyatroda kimse olmadığı için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının sebebine yönelik başlatılan soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

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