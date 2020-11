Üçüncü sınıf öğrencisinden insanlık dersi

-Gönüllülerin yardım kolilerini düzenlemesi

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden İzmir’de ki depremzedelere yollanmak üzere gönderilen yardım kolisinin içine 3’ucu sınıf öğrencisinin bıraktığı mektup ve zarftan insanlık dersi çıktı. Geçtiğimiz günlerde merkez üstü İzmir’in Seferhisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetinde ki depremin ardından, yurt genelinde birlik ve beraberliği gösteren yardım kampanyaları düzenlenerek, depremde zarar gören vatandaşların yaraları sarmaya çalışılırken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3’uncü sınıf öğrencisinin yazdığı mektup ve zarf içine koyduğu 60 TL, yardım gönüllülerini duygulandırırken, küçük çocuk yazdıklarıyla insanlık dersi verdi. Not ve zarf yardım kolisinden çıktı Siverek’te bir grup gönüllü tarafından İzmir için başlatılan yardım kampanyasında, bir hayırsever tarafından depoya getirilen yardım kolisini düzenleyen yardım gönüllüsü Yusuf Öztepeli, koli içerisinde bir not ve zarf fark etti. Zarfı açan gönüllüler, bir çocuğun harçlığı olduğu tahmin edilen 60 TL paranın konulduğunu fark etti. Koli içerisinde bulduğu zarfa birleştirilmiş kâğıdı okuyan Öztepeli çok duygulandığını belirterek, "İzmir depremi için çok üzgünüz, bende depremi yaşayan biriyim. Onun için bizde bir grup genç kendi çapımızda bir yardım kampanyası düzenleyelim dedik. Kısa sürede Siverek halkı kendisine düşen görevi yaptı ve yardımları getirmeye başladı.

Dün akşam bir hayırsever tarafından depomuza bir yardım kolisini getirdi. Koliyi açıp düzenlerken, içinde bir nor ve nota yapıştırılmış bir zarf gördüm, zarfta para vardı. Notu okuduğumda çok duygulandım. Bende depremi yaşadığımdan dolayı bu duygu bende daha da etki etti. Bu soğuklarda bir aileye bile olsa katkı sunmak, yardım etmek en büyük mutluluktur. Bu güzel duyguları bize yaşattığı için küçük çocuğa çok teşekkür ediyorum” dedi Mektupta ne yazılmış 3 sınıf öğrencisi yazdığı mektupta, "Geçmiş olsun güzel İzmir’im. Ben Şanlıurfa ili, Siverek ilçesinde İlkokul 3. Sınıf öğrencisiyim, İzmir’de deprem olduğunu öğrendim ve çok üzüldüm. Sizin için Allah’a dua ediyorum, ben İzmir’i ve sizleri çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun. Ailem sizin için bir yardım kutusu hazırladı, bende biriktirdiğim paraları gönderiyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz, dualarımız sizinle. İzmir’im” ifadeleri yer aldı. Mektupta ismini yazmayan küçük çocuk, mektubunu ise çizdiği kalp resmiyle tamamladığı görüldü.

