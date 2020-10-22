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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tuzla'da yürek ısıtan görüntü...Minibüs şoförü, karşıya geçmek isteyen yaşlı çift için yolu kapattı

Tuzla'da yürek ısıtan görüntü...Minibüs şoförü, karşıya geçmek isteyen yaşlı çift için yolu kapattı

çiftin minibüsten inişi

Minibüs Şoförü Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Yaya Geçidi Yaşlı Çift 

-çiftin karşıya geçmek için beklemesi
-minibüsün yolu kapatması
-yaşlı çiftin kaşıya geçmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla Belediyesi önünde yaşlı bir çift, 15 Ekim Perşembe günü saat 09.20 sularında Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. O sırada caddeden geçen Tuzla Şifa-Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yaşlı çifte yol vermek için durdu. Ancak çift şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine, minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine bağlı Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilirken güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Yürekleri ısıtan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.

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