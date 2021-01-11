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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı - Osmaniye'de turşunun içine saklanan uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı

- Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı - Osmaniye'de turşunun içine saklanan uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı

TURŞUNUN İÇİNDEKİ UYUŞTURUCULRDAN GÖRÜNTÜ

( OSMANİYE ) Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı- Osmaniye'de turşunun içine saklanan uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı OSMANİYE

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 


- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polis tarafından durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada, turşu bidonunun içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Adana yolu girişi polis uygulama noktasında şehirlerarası çalışan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada turşu bidonu içerisinde 2 adet şeffaf poşete sarılı şekilde 325 gram kannabionid isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.Ş. ve M.Ş. isimli iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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