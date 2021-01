Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı

-büyükelçinin ve bakanın imza anı



( ANKARA ) -- Bakan Ersoy: ‘’Yasadışı yollarla ülkemizden ABD’ye götürülen eserlere el konulacak ve ülkemize iadesi sağlanacak’’- ‘’ABD’nin iş birliği sayesinde Zoyka mozaikleri ve Kibele heykeli ülkemize geri döndü’’- ‘’Her eser kendi vatanında ve ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır’’ ANKARA



- Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ülkemize ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve kültür mirasımızın korunmasına katkı sağlaması amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi David Satterfield arasında imzalandı. Anadolu Medeniyetleri Müzesinde gerçekleştirilen iş birliği imza töreninde konuşan Bakan Ersoy, "İki ülke arasında imzalanan bu mutabakat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılarak ABD’ye götürülen eserlere el konulacak ve Türkiye’ye iadesi sağlanacaktır. ABD kolluk birimlerinin operasyonlarına da hukuki zemin teşkil edecek olan bu önemli belge aktif sonuçlar getirecektir" dedi.

Türkiye’nin rakipsiz medeniyet mirası sebebiyle kültür varlıklarına yönelik yasadışı faaliyetlere karşı en yoğun mücadeleyi veren ülke olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, kişi yada kurum farketmeksizin ve kime karşı işlenirse işlensin bu tür eylemlere asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

"ABD’nin iş birliği sayesinde Zoyka mozaikleri ve Kibele heykeli ülkemize geri döndü" ABD’nin olumlu yaklaşımı sayesinde ülkemize geri gönderilen eserlerin olduğunu belirten Ersoy, "1 milyon 200 bin yıl öncesinden başlayarak 1923 yılına kadar olan kültür varlıklarını kurtuluş savaşı dönemine ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait eşyaları içermektedir. Ayrıca bu anlaşma çerçevesine karşılıklı sergiler kültüre aktiviteler ve entelektüel etkileşimi sağlayacak her tülü ortak etkinliği de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kültürel diplomasinin daha güçlü işlediğini hep beraber göreceğiz. Yakın dönemde iade çalışmalarınıza baktığımızda ABD’nin ortaya koyduğu net tavrı memnuniyetle görmekteyiz. Bu olumlu yaklaşım ve karşılıklı iş birliği sayesinde Zoyka mozaikleri, Lidya dönemine ait mezar sterleri ve son olarak 2020 Aralık ayında Kibele heykeli ülkemize geri dönmüştür. Bunların yanına ABD’li uzmanlarca yönetilen aralarında Gordion, Afrodisias ve Saris gibi önemli antik kentlerin bulunduğu kazılardaki memnuniyet verici çalışmaların Manisa’da kaymakçı yerleşim kazısında yürütülen belgelendirme ve üç boyutlu kayıt faaliyetlerinin önemini de özellikle vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Her eser kendi vatanında ve ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır’’ Anadolu Medeniyetleri Müzesine yeni eserlerin kazandırıldığını müjdeleyen Bakan Ersoy, "Kütahya’da Ayizona Antik Kentinde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler kapsamında Penkalas Çayı Projesi Uygulama Çalışmasında gün yüzüne çıkarılan 651 adet gümüş sikkenin Anadolu Medeniyetleri Müzemizde sergilenmeye başlandığı haberini vermek isterim. Roma Cumhuriyet döneminin son yüz yılının bir albümü niteliğinde olan sikkelerin yanında, Agustus dönemine ait olanlar da bulunmuştur. Bu arkeolojik buluntuları bilim dünyamıza kazandıran çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum ve daima vurguladığımız gibi her eser kendi vatanında ait olduğu yerde güzel orada anlamlıdır" ifadelerini kullandı. İmza töreninin ardından konuşan Bakan Ersoy, "Bu tarihi öneme sahip anlaşmanın gerçekleşmesi için bizlere güçlü bir iş birliği için çaba gösteren Sayın David Satterfield’a ve ekibine teşekkür ediyorum’’ dedi.

