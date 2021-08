-- Filmin yönetmeni Ömer Feyzioğlu ile röportaj

( TRABZON ) Türkiye onu "İyi ki varsın Eren" diyerek tanımıştı; hayatı film oluyor TRABZON



- PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edindiği ‘Kesişme; İyi ki varsın Eren’ filminin çekimleri sürüyor. Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT’nin “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri sürüyor. Nevşehir ve Hatay illerinin yanı sıra Maçka ilçesinde de süren çekimlerde Eren Bülbül'ün şehit olduğu sahnenin çekimleri olayın yıldönümüne denk getirilirken, filmde Eren Bülbül'ü Trabzon'un Tonya ilçesinden Rahman Beşel canlandırıyor. Anne Ayşe Bülbül'ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i ise İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı filmin 29 Ekim'de vizyona girmesi bekleniyor. Saldırının gerçekleştirildiği Eren Bülbül'ün evinin önünde sürdürülen çekimlerde başrol oyuncusu Rahman Beşel, olayın 4. yıldönümünde Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ederek, anne Ayşe Bülbül ile dua etti. Filmin yönetmenliğini üstlenen Özer Feyzioğlu, gerçek bir mekanda gerçek bir trajedi çektiğini belirterek, "Filmimiz en güzel şekilde bittiğini düşündüğümüz zaman yayınlanacak. Sorumluluğu yüksek bir proje. İki tane pırıl pırıl insan. Biri 15 yaşında masum bir çocuk. Bir diğeri kıymetli bir asker, karısına aşık bir koca ve güzel bir baba. Burada hayatlarını kaybettiler. Biz de gerçek bir mekânda gerçek bir trajedi çekiyoruz. Bu da bizi duygusal olarak çok etkiliyor. Filmde çekilen her şey çok gerçek. Biz bu filmi gerçek mekânlarda çekiyoruz. Her gün işe Eren’in Kabri başından geçerek başlıyoruz. Her gün onların ölüm yıldönümlerini yaşıyor hissindeyiz" dedi.

"Böyle büyük bir kahramanı canlandırmak gurur verici" Filmde şehit Eren Bülbül’ü canlandıran başrol oyuncusu Rahman Beşel ise, garip bir duygu olduğunu dile getirerek, "Böyle büyük bir kahramanı canlandırmak gurur verici. 15 yaşında şehit olmuş hemşerimi canlandırıyorum. Onun hikâyesine hayat veriyorum. Onun büyüdüğü yerlerde, onun gibi dolaşıyorum, onun gibi giyiniyorum. Bu garip bir duygu. Büyük bir sorumluluk. Ruhen kendimi garip hissediyorum" diye konuştu.

"İlk gördüğüm zaman kendi oğlum zannettim" Anne Ayşe Bülbül de, Rahman Beşel'i ilk gördüğünde Eren'e benzettiğini vurgulayarak, "Benim oğluma çok benziyor. İlk gördüğüm zaman kendi oğlum zannettim. Bir hayal bir rüya gibi geldi bana. Bambaşka bir duygu bu. Oğlumun hayatını şimdi o canlandıracak. Oğlum o kadar çok benziyor ki oğlumun kokusunu oğlumun kurduğu hayalleri onda hissediyorum. Oğlum gibi olamaz tabii hiç kimse ama oğlunun sıcaklığını onda hissediyorum bu role de çok yakıştı. Çekilen filmi merakla bekliyorum. Tabii biraz zor olacak benim için. Eren'in yaşadığı zorlukları hayat hikayesini bir daha göreceğim. Ama benim oğlumu unutmadıkları için, tekrar alıp canlandırdıkları için herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (OK-ÖS-Y)