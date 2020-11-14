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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye'nin her bölgesinde büyük ilgi görüyor, lezzetiyle diğer çeşitlerine fark atıyor

Türkiye'nin her bölgesinde büyük ilgi görüyor, lezzetiyle diğer çeşitlerine fark atıyor

Kabaklardan görüntü

Kabak Tatlısı Gesi Erimli Birinci Sınıf 

-kabak içinden görüntü
-Kabak üreticisi ve satıcısı Hasan Kurt ile röp.
-kabakların taşınma görüntüsü
-çocuğun kabaklar içinde görüntüsü
-Ömer Eyman Moral ile röp.
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’de, yetiştiği humuslu toprak nedeniyle farklı bir aromaya sahip olan balkabağının ünü, kent sınırlarını aştı. Lezzetiyle diğer kabaklara fark atan Düzce’nin meşhur bal kabağı sadece yetiştiği bölgede değil Türkiye’nin hemen hemen her yerinden yoğun ilgi görüyor. Toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak 'Düzce kabağı' diye anılmaya başlayan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artıyor. Kabak tatlısından komposto ve trileçeye kadar birçok ürüne lezzet katan bal kabağı, sadece yetiştiği bölgede değil Türkiye’nin hemen hemen her yerinden ilgi görüyor. Düzce’de üreticilik yapan Hasan Kurt, Düzce’nin bal kabağını diğer kabaklardan ayıran en önemli özelliğinin yetiştiği toprak çeşidi olduğunu belirtterek, “Düzce kabağının özelliği toprağın kirli olması, Batı Karadeniz’in toprakları verimli topraklardır. Her yerde kabak yetişir ama her toprak aynı tadı vermez. Kaliteli iyi kabağı gören müşteriler yakınlarına da tavsiye ediyor. Mühim olan çıkma kabak değil birinci sınıf kabak satmaları. Düzce’nin adının iyi duyulmasına yardımcı olur. Çoğunlukla benim müşterilerim Ereğli, Zonguldak, Akçakoca tarafından oluyor. Tabii ki bir alan memnun kalırsa arkadaşlarına da tavsiye diyor. Fiyatlar 1 liradan 2-3 liraya kadar çıkıyor. Bal kabağın tadı farklıdır, Çerkez Kabağının tadı farklıdır. Çerkez kabağı dediğimiz kestane içi gibi olur, lezzetli ve sert olur. Bal kabağı biraz yumuşak olur. Verimi daha fazla olduğu için insanlar bal kabağı yapar. Çerkez kabağı ufak olduğu için az tercih ediliyor” ifadelerinde bulundu. Düzce kabağının çeşitli yemeklere lezzet kattığını belirten Kurt, “Düzce kabağından en güzel tatlı, komposto, trileçe yapılır. Ellerinde imkanı olan internete sorarak da kabaklarını değerlendirebiliyorlar” şeklinde konuştu.
Düzce’nin bal kabağını severek tükettiğini ve herkesi bal kabağı almak için Düzce’ye davet ettiğini söyleyen Ömer Eymen Moral “Ben kabak tatlısı yiyorum. Daha yumuşak olduğu için bal kabağını daha çok seviyorum. Hiçbir yerde Düzce’nin kabağı yok. Herkesi Düzce’nin kabağını almaya davet ediyorum” diye konuştu.

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