-inşaattan detaylar



(TİRAN) - Türkiye’nin Arnavutluk’ta inşa ettiği hastanede sona doğru- Hastane projesinin Mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor TİRAN



- Arnavutluk’un güneyinde bulunan Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane projesinin Mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Arnavutluk'un Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane inşaatında sona yaklaşıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımı için söz verdiği hastanenin Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. İnşaatında kullanılan tüm malzemelerin depreme dayanıklı özellikte olduğu hastane binası 13 bin metrekarelik alana konumlandırıldı. Hastanenin yer aldığı proje ise 70 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Hastane yapımında yetkili isimlerin verdiği bilgilere göre, Mart ayının sonunda tamamlanması beklenen hastane, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın tayin ettiği personele teslim edilecek. Yapım maliyeti 70 milyon Euro olan hastanede Türk personelle birlikte görev yapacak Arnavut sağlık personelinin eğitimi ise Türkiye’de devam ediyor. Birkaç yıl Türkler tarafından yönetilecek olan hastanenin daha sonra yerel yöneticilere devredilmesi bekleniyor. Projede de öngörüldüğü üzere hastane yalnızca Fier halkına değil, ülkenin güneyindeki tüm halka hizmet verecek. Hastaneyi özel kılan başka bir özellik ise ilk kez bağımsız hastane yönetimi ve performans sisteminin uygulanacak olması. Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanenin B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar bulunacak. İki katlı B Blok, bir nevi hastanenin kalbi olacak. A ve C bloklarında ise acil servis ve diğer bölümler bulunacak. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli iş birliği anlaşmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Rama’ya Fier Hastanesi’nin yapımını üstlendiğini ve üstelik yapımın 3 ayda tamamlanacağı müjdesini vermişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından hastanenin yapılacağı alan belirlenmiş, inşaat çalışmaları başladıktan sonra da kamulaştırılma işlemleri tamamlanmıştı. Hastanenin yapımının başlamasından bu yana yerel medyanın yakından takip ettiği hastanenin her ayrıntısı kamuoyuyla paylaşıldı.



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