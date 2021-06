Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Sivas’ta bir araya geldi

--Sivas Valisi Salih Ayhan açıklama

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından 'Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz' sloganıyla başlatılan 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesinin tanıtım toplantısı Sivas'ta yapıldı SİVAS



- Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından 'Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz' sloganıyla başlatılan 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesinin tanıtım toplantısı Sivas'ta yapıldı. Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi katkılarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve 45 ilden 230 muhtar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan toplantı, proje tanıtım videosu ile devam etti. Semazen gösterisinin ardından protokolün konuşması gerçekleşti. Program 58 saz ustasından aşıklar atışması ile son buldu. Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Bu dönemde herhâlde sürece en iyi ayak uyduranın başında muhtarlar geliyor. Pandemi döneminde muhtarların saha da çok hızlı bir şekilde vatandaşa ulaşması kolay olunca bizim içinde belediye içinde muhtarlık mesleğinin kıymeti daha da afişe oluyor. Bu tür projelerle şimdi filmi izledik, gerçekten de çok etkilendim. Muhtarlarımız, bu coğrafya cennet, her yanında ayrı bir güzelliği olan, değeri olan çok güzel anlatmış . Muhtarlarımızın da bu toplumsal sirkülasyon hareketliliğiyle birlikte her bölgenin bir değerinin alarak geziyor, görüyor, ufku açılıyor, daha da vizyoner bir bakış açısı geliştirerek daha da güçlenmiş oluyor. Mahallesine köyüne yenir bir bakış açısıyla geri dönüyor. Gezen insanın ufku açık oluyor, bakışı farklılaşıyor, ilinde küçük meselelerle boğulmuyor” şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bizler sizlerle birlikte bu milletin ihtiyaçlarını hızlıca gidermek, bu milletin yaşadığı şehirleri, köyleri, beldeleri her bir insanımızın yaşadığı her bir metrekareyi daha yaşanabilir hale getirmek noktasında el birliğiyle, güç birliğiyle çalışacağız. İhtiyaçlar devam edecek bizde ihtiyaçları gidermek üzere gayret göstereceğiz” dedi.

