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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yavuz: 'Hapishanelere konulması yerine idam edilmelerini istiyoruz'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yavuz: 'Hapishanelere konulması yerine idam edilmelerini istiyoruz'

Ali Yavuz'un açıklaması

Emniyet Teşkilatı Hapishane Halk Otobüsü Saldırı Canlı Bomba 

-detay

( KAYSERİ ) Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yavuz: "Hapishanelere konulması yerine idam edilmelerini istiyoruz"- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "İdam edildikten sonra acılarımız bir nebze olsun hafifler" KAYSERİ

- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de gerçekleşen ve 15 askerin şehit olduğu saldırının failinin yakalanması sonrasında yaptığı açıklamada, "Bunların hapishanelere konulması yerine idam edilmesini istiyoruz" dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "17 Aralık 2016 tarihinde1. Komanda Tugay Komutanlığında görevli olan kahramanlarımızın çarşı iznine çıktığı esnada halk otobüsü ile canlı bomba saldırısı sonucu 15 tane kahramanımız şehit olmuştu. 54 tane kahraman askerimiz de gazi olmuştu. Bu şehitlerimizin ve gazilerimizden birinin faili olan teröristin Irak‘ta MİT ve emniyet teşkilatımızın ortak operasyonuyla yakalanıştır" diye konuştu.
"Bunların hapishanelere konmak yerine, idam edilmesini istiyoruz. Bunlar bu terör örgütlerinin idam edildikten sonra biz şehit ve gazi ailelerimizin acılarını bir nebzede olsa hafifleyeceğini düşünüyoruz" ifadesinde bulunan Yavuz, "Bu terör örgütleri ceza evlerine konulduktan sonra yine birbirleriyle irtibatlı şekilde dışardaki terör örgütlerine müdahil oluyorlar. Operasyonları yönlendiriliyor" dedi.

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