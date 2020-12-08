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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Gürcistan’a ulaştı

- Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Gürcistan’a ulaştı

Trenin istasyondaki görüntüsü

( TİFLİS ) TİFLİS

Tren İstasyonu Yurt Dışı 


- Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni Gürcistan’a ulaştı. Türkiye’den Çin’e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştırması planlanan tren, bugün akşam saatlerinde yurt dışına çıkmak için son durak olan Kars Tren Garı’na geldi. Gümrük işlemleri tamamlanan tren, Kars’tan hareket ederek Ahılkelek üzerinden Gürcistan’ın Kartsakhi tren istasyonuna ulaştı. Tren buradan da Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrine yaklaşık 8 bin 693 kilometre yol kat ederek ulaşacak.
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