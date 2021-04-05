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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Türk SİHA'ları Bayraktar TB2’lerin Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları yayınlandı

- Türk SİHA'ları Bayraktar TB2’lerin Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları yayınlandı

Ermeni hedeflerinin SİHA’larla vurulması

Geri Çekilme 

-Savaş uçaklarının atışları

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan’a ait askeri hedeflerin Bayraktar TB2 SİHA’ları ile vurulma anlarının görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’ları ve SU-25 savaş uçaklarının Ermenistan güçlerine ait askeri hedefleri vurma görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Ermenistan ordusuna ait hedeflerin nokta atışıyla yok edildiği görülüyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 44 gün süren ve Ermenistan'ın yenilgisi ile sonuçlanan savaştan sonra, Rusya’nın arabulucuğuyla iki ülke arasında Ermenistan’ın yenilgiyi kabul ettiği ve işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.
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