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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Türk polisinden yürekleri ısıtan hareket

Türk polisinden yürekleri ısıtan hareket

Mamaların dağıtılma anı

( ANKARA )- Sokak hayvanları soğuk kış günlerinde de unutulmadı ANKARA

Polis Kabil Hayvan Irak Sokak Hayvanları 


- Polis ekipleri, zorlu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarına mama bıraktı. O anlar Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından paylaşılırken sokak hayvanlarının yalnız olmadığı mesajı verildi.
Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasına mama bırakıldı. Sokak hayvanlarına dağıtılan mamaların görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan can dostların mamaların dağıtıldığı andaki sevinci ve heyecanı yürekleri ısıttı.Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı videoyla ilgili yaptığı paylaşımda ise “Bu soğuk günlerde yiyecek bulma sıkıntısı çeken canları unutmuyoruz. Siz de uygun noktalara mama bırakabilirsiniz. Her can bizim için kıymetli. Sokaktaki dostlarımız yalnız değiller” denildi.
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