Türk polisinden yürekleri ısıtan hareket

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasına mama bırakıldı. Sokak hayvanlarına dağıtılan mamaların görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan can dostların mamaların dağıtıldığı andaki sevinci ve heyecanı yürekleri ısıttı.Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı videoyla ilgili yaptığı paylaşımda ise “Bu soğuk günlerde yiyecek bulma sıkıntısı çeken canları unutmuyoruz. Siz de uygun noktalara mama bırakabilirsiniz. Her can bizim için kıymetli. Sokaktaki dostlarımız yalnız değiller” denildi.



