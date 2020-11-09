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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Kızılaya kan bağışı seferberliği büyük ilgi gördü - EDİRNE

Türk Kızılaya kan bağışı seferberliği büyük ilgi gördü - EDİRNE

- Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde düzenlenen kan bağışından görüntüler - Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nun açıklaması Edirne 'de Türk Kızılaya kan bağışı seferberliği büyük ilgi gördüEDİRNE (AA) - Edirne ’de giderek düşen kan bağış miktarını artırmak için il genelinde başlatılan kan bağışı seferberliği kapsamında kamu kurumları da kampanyalar düzenliyor.Bu kapsamda Edirne Emniyet Müdürlüğünün ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü de Türk Kızılaya destekte bulunmak amacıyla kan bağış kampanyası düzenledi.
Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğinde düzenlenen bağış kampanyasında müdürlük çalışanları, kan vermek için müdürlük bahçesinde kurulan çadırın önünde sıraya girdi.Türk Kızılayın kan bağışı çağrısını karşılıksız bırakmayan kamu çalışanları, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'a, Edirne Valiliği öncülüğünde güzel bir kampanyayla destek olduklarını söyledi.

Türk Kızılayın önemli sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Aşılıoğlu, "Türkiye'de ve dünyada insani yardım hizmetlerinde model alınan insanların en zor anlarında yanlarında olan Kızılaya böyle zor günlerde destek olmak gerekmektedir. Müdürlük olarak yüklendiğimiz misyon ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ederek böyle kampanyalara kurum olarak destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdür Vekili Dr. İbrahim Dede Mehmet ise müdürlük çalışanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kamu Çalışanları Misyon Muhabir İnsani Yardım Kan Bağışı 

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