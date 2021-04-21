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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türk Bayrağı’nı duvardan söküp alan şahıs adliyeye sevk edildi: 'Sevdiğim için indirdim'

Türk Bayrağı’nı duvardan söküp alan şahıs adliyeye sevk edildi: 'Sevdiğim için indirdim'

Şüphelinin adliyeye getirilişi

Şehit Akalan Kamera Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Arşiv-

( AYDIN ) Türk Bayrağı’nı duvardan söküp alan şahıs adliyeye sevk edildi: "Sevdiğim için indirdim" AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki marketin duvarındaki asılı Türk Bayrağı’nı söküp alan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden Kuşadası’nda gece saatlerinde, Alacamescit Mahallesi’nde bulunan bir marketin duvarında asılı Türk Bayrağı’nı duvardan söküp alan şüpheli, işyerine ait güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan kamera görüntüleri, kentte yaşayan vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Olayla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro, Güvenlik Büro ve Terör Büro ekipleri kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonla kısa süre içerisinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Bayrağı söken şüphelinin M.Ö., olduğu ve 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. “Şüpheli adliyeye sevk edildi” Gece yarısı marketin duvarındaki bayrağı eliyle söküp alan M.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde ‘’Bayrak bizim namusumuzdur. Ben Şanlı Bayrağımızı Şehit Başkomiserimiz Yaşar Aykaç’ın mezarına götürdüm oraya astım” dediği öğrenildi. Polis ekipleri ise gece yarısı şehit mezarlığına giderek bayrak aradı, fakat bulamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi. “Bayrağı sevdiği için almış” Market duvarındaki bayrağı gece yarısı söküp alan M.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini görüntüleyen basın mensuplarının “bayrağı neden indirdin” sorusuna M.Ö. “Sevdiğim için” cevabını verdi.
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