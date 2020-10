- Türk Bayrağı ABD’de dalgalandı

-İstiklal Marşı’nın okunması

- Cumhuriyetin ilanının 97. Yılı kutlamaları kapsamında Wall Street’te bulunan Bowling Green Park'ta Türk bayrağı göndere çekildi. ABD’nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde yer alan, dünyanın finans merkezi konumundaki Wall Street’te bulunan Bowling Green Park'ta Cumhuriyetimizin 97. Yılı münasebetiyle Türk Bayrağı göndere çekildi. Türk Bayrağı 10 gün gönderde kalacak. Dün Bowling Green Park’taki törene katılanlar, şehitler anısına yapılan saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağını göndere çektiler. Türk Amerikan Toplumu’nun önde gelen aktivistlerinden İbrahim Kurtuluş'un girişimiyle yaklaşık 20 yıl önce New York'ta başlatılan bayrak töreni, bu sene Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Törene New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, bazı misyon şefleri ve Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin’in yanı sıra New York ve çevresinde yaşayan Türkler ile bazı Azeri vatandaşlar da katıldı.

İbrahim Kurtuluş konuşmasında New York’taki bayrak töreninin gelenekselleştiğinin altını çizdi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de törende yaptığı konuşmada Kurtuluş ile benzer ifadeler kullanarak, “Ulusal Bayramlarda Wall Street’te yer alan Bowling Green Park'ta bayrak çekme törenleri geleneksel hale gelmiştir. Pandemi koşulları altında, izin verilen az sayıda katılımcı ile bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu taşıyoruz” dedi.

Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin ise, “İlan edildiği günden beri Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma çabasının simgesi olan Cumhuriyet, hem her alanda ilerleyişin kaynağı, hem ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlanmış yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, bu değerleri gelecek kuşaklara teslim etmek bizlere düşen en büyük görevdir” ifadelerini kullandı.



