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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Turistler, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfie çılgınlığı

Turistler, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfie çılgınlığı

-Tramvay yolunda poz veren turistlerin cep telefonu görüntüleri

( ANTALYA )- Rayların arasına uzanıp fotoğraf çekildiler- Tramvayların kısıtlama sebebiyle çalışmaması olası kazayı önledi ANTALYA

Çekim Cep Telefonu Nostalji 


- Antalya’da kısıtlamadan muaf turistler, Pazar günü fotoğraf çektirebilmek uğruna canlarını hiçe sayıp nostaljik tramvay yoluna oturdu. Kısıtlamadan dolayı tramvay hattının çalışmaması ise olası bir kazayı önledi. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde Attolos Heykeli’nin önünden geçen nostaljik tramvay hattına yatarak poz verip fotoğraf çekililer. İlginç anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Turistler çevrede geçen bir vatandaştan fotoğraflarını çekmelerini isteyerek tramvay hattının ortasına oturdular ardından tek tek tramvay yoluna oturarak poz vermeye başladılar. Uzun süre devam eden fotoğraf ve selfi çekimi tramvayların kısıtlama süresince çalışmaması sebebiyle kazasız atlatıldı. (EA-
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