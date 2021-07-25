TUNUS - Yüzlerce kişi hükümetin istifasını ve meclisin feshedilmesini istedi
: - Tunus meclis binasının yakınlarında toplanan Tunus lular - Tunus luların taşıdıkları dövizler ve pankartlar ile sloganlar atması - Tunus polisinin göstericilerin etrafında bekleyişi - Polislerin göstericilere müdahale etmesi ve arbede yaşanması Tunus 'ta yüzlerce kişi, ülkede sağlık sektöründe yaşanan sorunlara tepki olarak, hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Bazı sosyal medya aktivistlerinin çağrısıyla meclis binasının yakınlarında toplanan Tunus lular, "Yönetim ve hükümet.. Bozuk sistem", "Ey vatandaş ayaklar altına alındın", "Halk siyasilerin yolsuzluğundan bıktı" ve "Hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesine evet" yazılı pankartlar taşıdı.Göstericilerin toplandığı alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tunus 'ta, Fransa'dan bağımsızlığın kazanılmasından bir yıl sonra 25 Temmuz 1957'de cumhuriyet ilan edilmişti.
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