- Tunus'ta görevden alınan eski Başbakan Meşişi, 11 gün sonra ilk kez görüntülendi

- Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alınan Başbakan Hişam el-Meşişi, 11 gün sonra ilk kez görüntülendi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alınan Başbakan Hişam el-Meşişi, 11 gün sonra ilk kez görüntülendi. Gözaltına alındığına dair haberlerin ardından ortadan kaybolan Meşişi, bugün Tunus Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nun genel merkezinde görüldü.

Tunus Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından yapılan açıklamada, mal varlığını beyan eden Meşişi'nin fotoğraflarını yayınlayarak, "Eski başbakan Meşişi, görevinin sona ermesinin ardından yasadışı zenginleşme, çıkar çatışması ile mücadeleye ilişkin 2018 tarihli 46 sayılı Kanunun gereklerine uygun olarak bugün kazanç ve çıkarlarını beyan etti" ifadeleri kullanıldı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu duyurmuştu.