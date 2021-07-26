TUNUS - Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2)
- Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el - Gannuşi'nin açıklamalarıTUNUS (AA) - Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el - Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.
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