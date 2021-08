- Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Yeni hükümet önümüzdeki günlerde açıklanacak'

- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümet oluşumunun önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Sosyal İşler Bakanı Mohamed Trabelsi ve Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanlığı'nın yürütülmesinden sorumlu Siham Al-Boughdiri Nmisih'yi kabul etti. Said görüşmede yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni hükümet oluşumunun açıklanacağını duyurarak, "Hangisi daha iyi, devletin yokluğu mu, yoksa hükümetin kısa bir süreliğine yokluğu mu? Devleti anayasa çerçevesinde koruyorum ve ne yazık ki darbeden bahsedenler var" dedi.

İzlediği yol haritasının Tunus halkının çizdiği yol olduğunu vurgulayan Said, "Azim ve kararlılıkla gideceğim tek yol Tunus halkının seçtiği yol" ifadelerini kullandı. Devletin ve kamu tesislerinin devam ettiğini ifade eden Said, yönetim içinde ve Tunus devleti adına canla başla çalışan vatanseverlerin olduğunu vurgulayarak, devletin ortadan kalkmasını isteyenlerin da olduğunu belirtti.

Öte yandan Said, 25 Temmuz'da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu duyurmuştu.