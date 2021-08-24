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- Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Mevcut parlamento devlet için bir tehlikedir'
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Mevcut parlamento devlet için bir tehlikedir'

- Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Mevcut parlamento devlet için bir tehlikedir'

-Said’in açıklamalarından detay görüntüler

( TUNUS ) - Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Mevcut parlamento devlet için bir tehlikedir" TUNUS

Salar Meclis Amed Parlamento Irak 


- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkedeki partileri Tunusluları açlıktan öldürmeye çalışmakla suçlayarak, mevcut parlamentonun lobicilerin kontrolü nedeniyle devlet için bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ticaret Bakanı Mohamed Boussaid ile bir araya geldi. Said yaptığı açıklamada, "Siyasi kurumlar devlet için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Gerçekten de Parlamentonun kendisi, özellikle lobiler lehine yasalar çıkarmak için içindeki alım satım işlemleri ışığında devlet için bir tehlike oluşturuyordu. Bu uygulamalara son verilecektir” dedi.
Said ayrıca, bazı lobileri Tunus halkını aç bırakma ve onurlarına zarar verme suçunu hala uygulamakla suçlayarak, gıda fiyatlarını kontrol etme girişimlerine son verilmesi gerektiğini ifade etti.
Said, dün ise 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların geçerlilik süresini bir sonraki duyuruya kadar uzatma kararı almıştı. Öte yandan Said, 25 Temmuz'da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını, meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını duyurmuştu. Tüm tepkilere rağmen aldığı kararları savunan Cumhurbaşkanı Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini belirtmişti.
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