- Tunus Cumhurbaşkanı Said iki bakanı görevden aldı

Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....

- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Maliye ve Ekonomi Bakanı Ali Al-Kaali ile Tarım ve Su Kaynakları Bakanı olarak görev yapan İletişim ve Teknoloji Bakanı Mohamed El-Fadil Karim'i görevden aldı. Siyasi krizin devam ettiği Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatı ile iki bakan görevden alındı. Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tunus Maliye ve Ekonomi Bakanı Ali Al-Kaali'nin görevden alınarak, yerine Siham Al-Boughdiri'nin atandığı kaydedildi. Açıklamada Tunus Tarım ve Su Kaynakları Bakanı olarak görev yapan İletişim ve Teknoloji Bakanı Mohamed El-Fadil Karim'in de görevden alındığı, İletişim ve Teknoloji Bakanlığının başına Nizar Bennaji'nin getirildiği bildirildi.Cumhurbaşkanı Said, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada Tunus Devlet Başkanlığının eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Rıza Garsillavi’yi yeni İçişleri Bakanı olarak atadığını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Said, 29 Temmuz'da aldığı yeni karar kapsamında Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Mohammed Lesad Dahiş'i de görevden almış ve yerine Avatif Eddali'yi geçici olarak atadığını açıklamıştı. Said, 25 Temmuz'da yaptığı bir başka açıklamada ise, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said’in kararını "anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirmişti.