-çelenklerin sunulması

-saygı duruşu istiklal marşı

-konuşmalar

-şehitlik ziyareti

-saygı atışı

-dua ve şehitliklere karanfil bırakılması



( AFYON KARAHİSAR) Tuğgeneral Osman Alp: "Büyük Taarruz imkansızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı"- Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'de tören AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Büyük Taarruz'un imkansızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı ve Türk'ün kurtuluş destanı olduğunu kaydederek, "Türk milleti Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazmıştır" dedi.

Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törende, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören öncesi protokol üyeleri tarafından Büyük Taarruz Bisiklet turu başlatıldı. Kocatepe’den Türk bayrağını Vali Vekili Mehmet Keklik’ten alan bisikletliler, 9 Eylül tarihinde bayrağı İzmir’e ulaştıracaklar. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, törende yaptığı konuşmada, Türk milleti Malazgirt'te, Mercidabık'ta, Mohaç'ta ve Kıbrıs'ta olduğu gibi yine bir Ağustos ayında Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazdırdığını söyledi.



"26 Ağustos 1922 imkansızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanıdır" Tuğgeneral Alp, büyük zaferle sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmadığını aynı zamanda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin de kurulduğunu ifade ederek, "Yüce milletimizi tarih sahnesinden silmeye çalışan düşmana karşı milletimizin ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan büyük zaferin taarruz emri 26 Ağustos 1922’de şuan üzerinde bulunduğumuz Kocatepe’den Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği emir ile başlamıştır. Türk milleti kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt’te, Mercidabık’ta, Mohaç ve Kıbrıs’ta olduğu gibi yine bir Ağustos ayında Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazdırmıştır. 26 Ağustos 1922 imkansızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı ve Türk'ün kurtuluş destanıdır. Yüce ulusumuzun vatan sevgisi, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olan büyük zaferle, sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti de kurulmuştur.” Törende Piyade Yüzbaşı Barış Dinç de, katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı. Daha sonra Vali Vekili Mehmet Keklik ile beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada Saygı Duruşunda, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören başladı.

Ziyarette şehit mezarlarına karanfil bırakılarak, şehitler için dua edildi.

