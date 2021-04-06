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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tüfekle bir kişiyi vurup balkonunda basına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi

Tüfekle bir kişiyi vurup balkonunda basına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi

Polis aracından inen Recep Melek'in polislerin arasında yürümesi

Polis Aracı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Çelik Yelek Basın Mensupları 

-Adliyeye girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi tüfekle vuran, daha sonra evinin balkonunda elinde tüfekle basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Recep M, Bafra ilçesindeki evini 47 bin liraya satıp bir kişi ile ortak çanta imalatı işine girdi. Ancak işler iyi gitmedi. Recep M. ortak iş yaptığı kişi ile tanışmasına sebep olan, dekorasyon işi yapan C.K.'nin iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmada Recep M., yanında getirdiği tüfekle 3 el ateş edip C.K.'yi bacaklarından yaraladı. C.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep M. daha sonra polisi telefonla arayarak sivil polis ve basın mensubu istedi. Olay yerine sivil polis ekipleri sevk edildi ve olayın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ancak, Recep M.'nin olay yerine yakın bir apartmanın 2. katındaki balkonda elinde tüfek intihara kalkıştığı tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çelik yelek giyerek müzakereci çağırdı. Bu kez Recep M. basın mensuplarının gelmesi halinde onlara açıklama yapıp teslim olacağını söyledi.

Olay yerinde balkondan basın mensuplarına açıklama yapan Recep M., daha sonra polise teslim oldu. Ters kelepçe takılıp polis aracına götürülen zanlı, "Bunlar ölümü hak etti. Ama ben çocuklarına bağışladım. Eğer ben çıkana kadar evimin parası ödenmezse kafalarına sıkacağım" dedi.
Gözaltına alınan Recep M. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan Recep M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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