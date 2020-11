Tsunami’de hayatını kaybeden Fatma Nine son yolculuğuna uğurlandı

-FATMA NİNENİN OĞLU AHMET ERÇETİN RÖPORTAJ

( İZMİR )-Fatma teyze yürüyemediği için sulara kapıldı İZMİR



- İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde tsunami sonucu boğularak ölen 87 Fatma Erçetin'i Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki yıkıcı depremde Seferihisar İlçesi Sıcğacık mahallesinde meydana gelen tsunami’de hayatını kaybeden 87 yalındaki Fatma Erçetin son yolculuğuna uğurlandı. Fatma ninenin cenaze törenine Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sığacık halkı ve ailesi katıldı.

Sığacık’daki cami sular altında kaldığı için Sığacık mezarlığında cenaze namazı kılınıp, defnedildi. Yürüyemediği için sulara kapıldı 6.6 şiddetindeki deprem üstü olan Sığacık’ta yaşayan Fatma nine yaklaşık 10 yıldır yürüme güçlüğü çektiği için evde 3 çocuğu tarafından bakılıyordu. Deprem anında yatağında olan Fatma nineyi çocukları ve komşularının yardımı ile oturduğu evin kapısının önüne oturttular. Deprem geçmesiyle birlikte bir anda oluşan tsunami sonrası kale duvarlarıyı yıkan dalgalar denize 50 metre mesafede evi bulunan Fatma nineyi sürüklemeye başladı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen Fatma nine hayatını kaybetti. Annesini tsunamide kaybeden Ahmet Erçetin gözyaşları içerisinde olay anlarını anlattı. Annesinin bu şekilde ölmesi kendini yıktığını söyleyen Erçetin “Annem yaşanan depemde çok korktu. Biz de onu bina içerisinde kalmasın diye kapının önüne çıkarttık. Kapınının önünde de diğer yaşlı komşularımız vardı. Onlarla sohbet ediyordu. Daha önce bizler çok deprem yaşadık ama hiç tsunami olduğunu görmedik. Dolayısıyla denizin taşarak evlerimizi suyun basacağını falan bilmiyorduk. Denize 30 metre yakında oturuyoruz. Annemin ayakları ağrığı ve çok fazla tutmadığı için çok yavaş hareket ediyordu. Biz de içeride diğer işlere bakıyorduk. Birden su yükselerek gelmiş. Annem de korkudan kaçmak istemiş ama malesef rahatsızlığından dolayı hızlı hareket edemeyerek suya kapılmış. Komşuların çığlıkları üzerine olaydan haberdar oldum ve hemen koştuk. Evden 100 metre kadar uzağa gitmiş. Ora komşular tutmuşlar. Hemen sudan çıkarttık, sonra doktorlar falan da müdehale etti ama maalesef kurtaramadık. Tam bir Osmanlı kadınıydı. Herkese yardımcı olmayı çok severdi, erkek gibi kadındı. Ben annemle her zaman gurur duyardım. Şu anda çok üzgünüm. Yaşlıydı ama aklı başındaydı, herkes de çok severdi. Sadece ayakları ağrıyordu, bildiğimiz başka bir hastalığı yoktu. Ben 3 çocuğundan en büyüğüm, benim küçüğüm var bir de en küşüğümüz kız kardeşimiz var. Annemi bu şekilde ölmesinden dolayı çok üzgünüz. Yatakta ölse bu kadar üzülmezdim” ifadelerini kullandı.. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise İzmir’de ölenlerin sayısının 58 olduğunu bunların içerinden tek Fatma Erçetin’in boğularak hayatını kaybettiğini söyleyerek “Özellikle de tsunamiden etkilenen Sığacık Mahallesi'ni ziyaret etmek istedik. Sayın Bakanımız, ilgili genel müdürlerimiz ve yetkililerimiz ile birlikte vatandaşımızın mağduruiyetini yerinde gördük. Şu anda hayatını kaybedenlerin sayısı 58 olmuş durumda. Allah deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, ailelere de baş sağlığı diliyorum. Onlardan sadece 1 tanesi boğulma sonucu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Fatma annemiz de burada hayatını kaybetti. Ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın baş sağlığı dileğini ileterek cenazesinde de ailemizi yalnız bırakmayarak milletimiz adına burada bulunduk” dedi.





