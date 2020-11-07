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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trump ve Biden destekçilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor (2) - PHILADELPHIA

Trump ve Biden destekçilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor (2) - PHILADELPHIA

, - Güvenlik önlemi detayları - Trump destekcilerinden detaylar - Biden destekçilerinden detaylar - Destekçilerin karşılıklı atışmalarıPHILADELPHIA (AA) - ABD Başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, Trump ve Biden destekçilerinin oy sayım merkezinin önündeki bekleyişleri sürüyor.

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