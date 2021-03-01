- Trump, seçim mağlubiyetinin ardından ilk kez konuştu - Trump: 'Onları üçüncü kez yenmeye bile karar verebilirim'



– Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim mağlubiyetinin ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmasında geri dönme sinyalleri vererek, “Onları üçüncü kez yenmeye bile karar verebilirim" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devretmesinin ardından ilk kez 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu.

Coşku ile karşılanan Trump, dönüş sinyallerini verdi. Biden ve yönetimini eleştiren Trump, “Dört yıl önce birlikte başladığımız inanılmaz yolculuğun henüz sona ermediğini ilan etmek için bugün karşınızda duruyorum. Hareketimiz daha yeni başlıyor ve sonunda kazanacağız!” dedi.

Trump, Cumhuriyet Parti’de bir güç olarak kalmayı planladığını açıkça belirtirken, olası bir 2024 başkan adaylığının da sinyalini verdi. Demokratlara atıfta bulunan eski başkan, katılımcıların coşkulu tezahüratlarıyla, "Onları üçüncü kez yenmeye bile karar verebilirim" dedi.

“Yeni bir parti yok yalan haber” Trump, yeni bir siyasi parti kurmayı planladığına dair söylentileri "yalan haber" olarak eleştirerek "Yeni bir parti kurmayacağız. Biliyorsunuz, ‘Yeni bir parti kuracak’ diyorlar. Cumhuriyetçi Parti’miz var, birleşecek ve her zamankinden daha güçlü olacağız. Yeni bir parti başlatmıyorum. Bunlar yalan haber. Yeni bir parti başlatalım ve asla kazanamayacağınız şekilde oyumuzu bölüşelim. Hayır bununla ilgilenmiyoruz" dedi.

“Biden, bir başkanın modern tarihteki en feci ilk ayını yaşadı” Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın "Modern tarihteki herhangi bir başkanın en feci ilk ayını" yaşadığını iddia ederek "Hepimiz Biden yönetiminin kötü olacağını biliyorduk, ancak kimse bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordu” sözleriyle Başkan Biden’ı hedef aldı. “Buna güney sınırımızda yaşanan yeni ve korkunç krizden daha iyi bir kanıt olamaz" diyen Trump, Biden’ın göçmenlik politikasının Demokratlara önümüzdeki seçimlere mal olacağını savundu. Eski Başkan, "Biz tek bir ülkeyiz. Dünyanın sorunlarını karşılayamayız. Ne kadar çok sevsek de, yardımcı olmak istesek de bunu yapamayız” dedi.

“Joe Biden utanç verici bir şekilde Amerika'nın gençliğine ihanet etti ve çocuklarımızı evlerinde kilitli tutuyor, bunun için hiçbir neden yok, onlar dışarı çıkmak istiyor" diyen Trump, Biden'a okulları yeniden açma çağrısında bulundu. Ayrıca Trump, yönetiminin korona virüs aşısı hazırlamaya yönelik çalışmalarını da, "Asla övgü almalarına izin vermeyin, sadece bizim oluşturduğumuz planı takip ediyorlar." sözleriyle Biden yönetimini şiddetle eleştirdi.

2024 Başkan adayı oylaması yapıldı Trump, 2024 GOP başkan adayları olarak kimi tercih ettiklerinin sorulduğu, CPAC katılımcılarıyla yapılan anketi kazandı. Ancak sonuçlar, diğer potansiyel adaylara da ilgi olduğunu gösteriyor. Biri Trump'ın adının yer aldığı, diğeri Trump'ın katılmadığı iki anket yapıldı. Trump'ın dahil olduğu ankette, katılımcıların yüzde 55'i 2024 için aday olarak eski Başkan Donald Trump’ı tercih etti. Katılımcıların yüzde 21'i Florida Valisi Ron DeSantis'i tercih ederken, Güney Dakota Valisi Kristi Noem yüzde 4’lük oranla üçüncü sırada yer aldı. Trump'ın adının yer almadığı ikinci bir ankette ise DeSantis, diğer adayların çok ilerisindeydi. Bu ankette, CPAC katılımcılarının yüzde 43'ü Trump'ın yakın müttefiki DeSantis'i destekledi. Noem yüzde 11 ile ikinci olurken, Jr. Donald Trump yüzde 8’lik oranla üçüncü sırada yer alan isim oldu. Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Teksas Senatörü Ted Cruz yüzde 7’lik oranlarla listedeki isimleri takip etti.



loading...