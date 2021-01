- Trump: 'Başkanınız olmak hayatımın en büyük onur ve şerefiydi' - Trump'a Andrews Hava Üssünde coşkulu veda - Trump: 'Bu bir veda ama yeniden karşınıza çıkacağım'

- Görev süresinin dolmasının ardından Beyaz Saray'dan ayrılarak Andrews Hava Üssü'ne gelen Donald Trump, "Başkanınız olmak hayatımı en büyük onur ve şerefiydi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından bugün görevini rakibi Joe Biden'a devrediyor. Biden'ın başkanlık yeminine saatler kala Trump, başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'dan ayrılarak Maryland'deki Andrew Askeri Hava Üssü'ne geldi. Trump hava üssünde kendisi için düzenlenen veda seremonisinde destekçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Trump veda konuşmasında, "Çok teşekkürler. Biz de sizi çok seviyoruz. Birlikte çok fazla işler başardık. Her zaman düşüncelerimde ve dualarımda olacaksınız" dedi.

"4 yıllık muhteşem bir süre geçirdim" diyen Trump, "Yaptıklarımız olağanüstüydü. Uzay gücü hayata geçirdik. Önemli çalışmaları hayata geçirdik. Rakamlarla bunu güzel bir şekilde dile getiriyoruz. Pandemi olmasaydı tarihte yakalanmayacak rakamlara ulaşmış olabilirdik" ifadelerini kullandı. Trump, "Piyasalar, şu anda daha önce olduğundan pandemi öncesinin üzerine çıktı. Aslında 2 katına çıktığımızı ve yeniden inşa ettiğimizi söyleyebiliriz. Çok başarılı rakamları elde ediyoruz. Güzel neticeler elde ediyoruz. Hayata geçtiğini gördüğünüzde bizleri hatırlayacağınız ekonomi bırakıyoruz. Pandemiye rağmen tüm dünyanın etkilendiği gibi önemli yaralar aldık, fakat birçok ülke bununla baş etmeye çalışırız ekonomimiz yine de başarılı aşı ile birlikte sağlık alanında önemli adım attık. 5-10 yılımızı geri kazanmayı başladık. Pandemiye rağmen ekonomide başarılı adımlar attık" dedi.

Başkanlık seçimlerine değinen Trump, "Göreve devam eden başkanın aldığı oy rekorudur. Bu benim için onurdur. 75 milyon oy aldık, bu tarihte bir rekordur” diye konuştu.

"Bu aslında bir veda ama başka şekilde şekilde yeniden karşınıza çıkacağım" Korona virüs için bir kez daha "Çin virüsü" nitelendirmesi yapan Trump, "Çin virüsünden en çok etkilenen insanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Başkanınız olmak hayatımı en büyük onur ve şerefiydi" dedi.

Trump, "Her zaman sizin için savaşacağım, her zaman izleyeceğim, dinleyeceğim. Bu ülkenin geleceği bundan daha iyi olmadı. Yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Her şeye sahipler. En kötü tecrübelere rağmen tarihte yaşanmış zorluklara rağmen yaptıklarımız muhteşemdi. Bu aslında bir veda ama başka şekilde şekilde yeniden karşınıza çıkacağım” dedi.

"Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Kongre'ye teşekkür etmek istiyorum" diyen Trump, "Birlikte güzel çalıştık. Kimsenin ummadığı kadar iş yaptık" ifadelerini kullandı. First Lady Melania Trump ise kısa bir açıklama yaparak, "First Lady'niz olmak hayatımın en büyük şerefiydi. Her zaman dualarımda olacaksınız" ifadelerini kullandı.



