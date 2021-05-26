Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı

Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı

TRENDEN DETAYLAR

Tren İstasyonu Hastane Jandarma Elektrik Akımı Yük Treni 

-ÇOCUĞUN VAGONUN ÜZERİNDE BEKLEMESİ
-ÇOCUĞUN KURTARILMA ÇALIŞMALARI DETAY
-GÖRGÜ TANIKLARI AÇIKLAMA
-DETAY
-ÇOCUĞUN AMBULANSA BİNDİRİLMESİ

( MANİSA ) -- Feci şekilde yaralanan çocuk itfaiye ve 112’nin uzun uğraşları sonucu tren üzerinden alınarak hastaneye kaldırıldı MANİSA

- Manisa’da 14 yaşındaki Şükrücan Yaşar isimli çocuk, fotoğraf çektirmek için arkadaşlarıyla bindikleri yük treni vagonunun üzerinde iki kez elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Tren İstasyonunda saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda tren istasyonu yakınlarında oyun oynayan yaşları 14 ila 15 arasında değişen 3 çocuk yavaşlayan bir yük treninin üzerine çıkarak fotoğraf çekilmek istedi. Çocuklardan Şükrücan Yaşar (14) elektrik akımına kapılarak vagonun üzerine düşünce yanındaki arkadaşları korkarak trenden atlayıp kaçtı. Elektrik çarpması sonucu yaralanan çocuk sürünerek inmek isterken yeniden elektrik akımına kapıldı. Durumun ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından getirtilen özel bir brandayla uzun uğraşlar sonucu vagonun üzerinden alınan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenilirken jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (SC-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement