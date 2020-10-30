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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Tramvay içerisinde hem coştu hem coşturdu - Türk Bayrağı motifli tişörtüyle tramvayı baştan sona 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaşan kadın, diğer yolcuları coşturdu

- Tramvay içerisinde hem coştu hem coşturdu - Türk Bayrağı motifli tişörtüyle tramvayı baştan sona 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaşan kadın, diğer yolcuları coşturdu

Kadının tramvayı alkışlayarak gezmesi

Sosyal Medya Toplu Taşıma Ok Meydanı Cep Telefonu Kışla 

-Diğer yolcuların eşlik etmesi
-Görüntü cep telefonu

( ANTALYA ) - Tramvay içerisinde hem coştu hem coşturdu- Türk Bayrağı motifli tişörtüyle tramvayı baştan sona 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaşan kadın, diğer yolcuları coşturdu ANTALYA

- Antalya’da tramvay içerisinde bir kadının Cumhuriyet Bayramı coşkusu, vatandaşların beğenisini topladı. Tramvayı baştan sona 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaşan kadına, diğer yolcular da eşlik etti. Dün akşam Antalya’nın bir çok meydanı, cadde ve sokaklarında Cumhuriyet’in 97’nci yıldönümü coşkuyla kutlanırken, toplu taşıma araçlarının içerisinde de benzer görüntüler oluştu. Üzerinde Türk Bayrağı motifli giysili bir kadın, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu tramvay içerisinde yaşadı, diğer yolculara da yaşattı. Tramvayı baştan sona 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaşan kadına, diğer yolcular da alkışlarla eşlik etti. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada da çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
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