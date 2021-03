Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı

-İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, röp.

( KIRIKKALE -DRONE)- Kırıkkale’de kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu KIRIKKALE



- Kırıkkale’de ‘Trafikte Yaya Önceliği Uygulaması’ etkinliğine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada trafikte hedefi tutturan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek, “Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibarıyla bu 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı” dedi.

2021 yılı süresince ‘Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’ hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ülke genelinde Kırmızı Çizgi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından ülke genelinde eş zamanlı olarak yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışmaları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırıkkale’de ‘Trafikte Yaya Önceliği Uygulaması’ etkinliğine katıldı.

Gönüllü gençlerle birlikte durdurulan araç sürücülere bilgiler aktaran Bakan Yardımcısı Çataklı, trafikte yayaların üstünlüğüne dikkat çekti. Bakan Çataklı ve gönüllü gençler, vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşürler verdi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2011 yılı ile 2021 yılı arasında trafik kazalarına bağlı ölümlerin azaltılması için tüm dünyada yüzde 50 oranında hedef koyulduğunu belirtti.

"Yoğun şekilde kampanyalar yürüttük"Yasal düzenlemeler ile 2019-2020 yılında yoğun bir şekilde kampanyalara yürüttüklerini dile getiren Çataklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:“Bu kapsamda 2012 yılında ‘Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ hazırlandı. Ardından da yine 2017 yılında Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi yürürlüğe sokuldu. Yine bu dönemde bu 2011-2020 arasında ‘Karayolları Trafik Kanunu’muzda da önemli bir değişiklik yaparak yayalara öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme getirildi.

Bu yapılan hem hazırlanan belgeler hem yapılan yasal düzenlemeler üzerine özellikle 2019 ve 2020 yılında yoğun şekilde kampanyalar yürüttük ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganları ile.”“Türkiye iki ülkeden birisi”Gelinen noktada elde edilen verileri de açıklayan Çataklı, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada trafikte hedefi tutturan iki ülkeden birisinin Türkiye’nin olduğunu ifade ederek, “Neticede geldiğimiz noktada 2020 yılı sonunda 2011 yılı ile 2020 yılı arasında tüm dünyada iki ülke bu hedefi yakalayabildi. Bunlardan birisi de Türkiye. Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibarıyla bu 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı. Müthiş bir sonuç ortaya çıktı. Daha fazla insanımızın hayatta kalması, hayata tutunması anlamına geldi. Yine özellikle son 3 yılda yürütülen çabalar neticesinde 2018 yılından günümüze kadar da yüzde 30.8’lik bir düşüş sağlandı. 2021 ile 2030 yılları arası da Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yine trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinde yüzde 50’lik bir azaltma hedefi daha konuldu. Bu çerçevede Türkiye’de de gerekli eylem planları hazırlandı. En son 2021-2023 kara yolu güvenliği eylem planı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 2 Şubat’ta açıklandı. Bu doğrultuda önceki 10 yılda elde edilen ivmenin, başarının devam ettirilebilmesi için yeni bir gayret içerisine girdik” şeklinde konuştu.

“İlk üç ayda kazalarda 29.4’lük bir azalma var”Gün boyunca ‘Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz’ sloganı ile 200 binden fazla personelin katılımı ile ülke genelinde çalışmaların devam edeceğini anlatan Çataklı, “Kırıkkale’de de 38 trafik ekibi ve 210 personel olacak. Yol üzerinde 9 asayiş timiyle birlikte 98 yaya geçidi ve 16 okul geçidi olmak üzere toplam 114 yaya geçidinde önce yaya uygulaması yapılacak. 2019 yılında Kırıkkale’de toplam 2 bin 41 kaza meydana gelmişken aldığımız tedbirlerle 2020’de yüzde 15.38’lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Yine 2020 yılının ilk üç ayında toplam 411 kaza meydana gelmişken 2021 yılının ilk 3 ayında yüzde 29.4’lük çok ciddi bir azalma meydana geldiğini burada da görüyoruz. Ülkemizin her köşesinde ciddi bir gayretimiz var” ifadesini kullandı.Gençlerin öneminden de bahseden Çataklı, geleceğimiz olan gençlerle birlikte bu işin içinde olmanın bir ayrıcalık olduğuna değindi.Programa Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, kurum müdürleri katıldı.





