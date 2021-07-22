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Trafik kazasında bir aile hayatını kaybetti: Öğretmen çift ve iki çocuğu toprağa verildi
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazasında bir aile hayatını kaybetti: Öğretmen çift ve iki çocuğu toprağa verildi

Trafik kazasında bir aile hayatını kaybetti: Öğretmen çift ve iki çocuğu toprağa verildi

Cenaze aracından detaylar

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-Cenaze namazı kılınırken
-Cemaatten detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen çift ve 11 ile 5 yaşındaki iki çocuğu Kırıkkale'de toprağa verildi.
Afyonkarahisar'da gece saatlerinde meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında, Bursa'da öğretmenlik yapan Yasin (41) ve Burcu Çetin (40) çifti ile çocukları Zeynep Yaren (11) ile Başak (5) hayatını kaybetti. Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk İlköğretim okulunda öğretmenlik yapan Yasin Çetin ve Çakırca İlköğretim okulunda öğretmenlik yapan Burcu Çetin, Kurban Bayramı izninde Bursa'dan ayrılarak Konya'ya akrabalarını ziyaret için yola çıktı. Öğretmen çiftin iki küçük kızı 11 yaşındaki Zeynep Yaren ile 5 yaşındaki Başak Çetin, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 60. kilometresinde zincirleme trafik kazasına karıştı. Takla atarak şarampole devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazada, öğretmen çift ve kızları hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Kırşehir nüfusuna kayıtlı Çetin ailesinin cenazesi Kırıkkale'ye getirildi.
Çalılöz Mahallesi'ndeki Furkan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğretmen çiftin annesi Yurdagül ve babası Şakir Çetin, gözyaşlarına boğuldu. (HA
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