Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi

Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi

-Ağaç dikimi detay

Trafik Kazası Ormanlı Oksijen Kaynağı Oksijen Irak 

--Vali röportaj detay

( BİLECİK )- Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu- Bilecik Valisi Bilal Şentürk;- "Gelecek nesillerimizi ağaçla, ağaç kültürüyle yetiştireceğiz" BİLECİK

- Bilecik-Yenişehir karayolunun 9'uncu kilometresinde geçen yılki trafik kazası sonrası çıkan yangında zarar gören ormanlık alana 2 bin adet karaçam ve sedir fidanı ekildi. Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ''Yanan ormanlar küllerinden doğuyor'' etkinliği düzenlendi.
Geçen yıl yanan ormanlık alandaki etkinlikte konuşan Vali Bilal Şentürk, geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Geleceğe bırakılacak en güzel miraslardan birisinin ormanlar olduğunun altını çizen Vali Şentürk, ''Orman Haftası münasebetiyle 'Yanan ormanlar küllerinden doğuyor' sloganıyla Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarının bir parçası olan Bilecik-Yenişehir karayolunda geçen yıl trafik kazası nedeniyle yangın çıkmıştı ve kısmen hasara uğramıştı. Zarar gören ormanlık bölgemizi ağaçlandırıyoruz. Ağaçları da yeşili de seviyoruz. Ormanla kaplı ilimizin daha yeşil ve daha da güzel olmasını istiyoruz. Özellik arz eden noktaları da ağaçlandırıp, güzelleştireceğiz. Ormanlar, ağaçlar oksijen kaynağımız. Dolayısıyla gelecek nesillerimizi ağaçla, ağaç kültürüyle yetiştireceğiz. Ormanlarımızı koruyalım, yaşatalım'' ifadesinde bulundu. Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve personelinin katılımıyla 2 bin karaçam ve sedir fidanını toprakla buluşturuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement