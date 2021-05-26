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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TRABZON - Ürdün'den Trabzon Havalimanına gelen ilk uçak 'su takı' töreniyle karşılandı

TRABZON - Ürdün'den Trabzon Havalimanına gelen ilk uçak 'su takı' töreniyle karşılandı

TRABZON - Ürdün'den Trabzon Havalimanına gelen ilk uçak "su takı" töreniyle karşılandı - İniş yapan uçağın "su takı" töreniyle karşılanması - Uçağın aprona yanaşması - Yolcuların inmesi - Yolculara çiçek takdimi - Yolcuların fotoğraf hatıra fotoğrafı çektirmesiÜrdün'den Trabzon Havalimanına gelen ilk uçak "su takı" töreniyle karşılandıTRABZON (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'dan Trabzon 'a direkt uçuşla gelen yolcu uçağı "su takı" töreniyle karşılandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sebebiyle bir süre ara verilen Ürdün uçuşları, Jordan Aviation hava yolu şirketine ait uçağın Trabzon Havalimanına gelmesiyle yeniden başladı.
Amman'dan 114 yolcusuyla havalanan uçak, saat 13.15'de Trabzon 'a iniş yaptı. Uçağın gelişi dolayısıyla "su takı" töreni gerçekleştirildi.
Aralarında hava yolu şirketi sahibi Hazem Alrasekh'in de bulunduğu yolcular, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan ve TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı tarafından çiçeklerle karşıladı.Kendilerini karşılayanlara teşekkür ederek el sallayan yolcular, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra valizlerini alarak terminalden ayrıldı.Uçuşların 1 Haziran'dan sonra planlanarak devam edeceği öğrenildi.

Yolcu Uçağı Koronavirüs Hatıra Fotoğrafı Apron Başkent 

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