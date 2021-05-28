Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
TRABZON - Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

TRABZON - Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

- Sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kediyi annesinin götürmesi Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıTRABZON (AA) - Trabzon 'da gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesinde yavru kedinin gider borusunda sıkıştığını görenler, kediyi kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine giden Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hilti yardımıyla betonu kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.Kedinin kurtarıldığını gören anne kedi ise yavrusunu ağzına alarak olay yerinden uzaklaştı. Bunu gören itfaiye personeli ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Yavru Kedi 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement