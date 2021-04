Tosya Kaymakamlığı her gün 105 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

-Aşevi Kaymakam yemek doldurma

- Tosya Kaymakamlığı 2018 yılında faaliyete geçirdiği aşevi ile her gün onlarca yaşlı ve bakıma muhtaç aileye sıcak yemek ulaştırıyor. Tosya Kaymakamlığı tarafından 2018 yılında hazırlanan aşevi projesinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kabul edilmesinin ardından ilçede yaşlı, engelli, yatalak ve yardıma muhtaç 65 aileye sıcak yemek ulaştırılmaya başlandı. Tosya Kaymakamlığı 2018 yılında başlattığı Aşevi Projesini bugüne kadar devam ettirerek süreç içinde de aile sayısını artırdı. Kaymakamlık Aşevinde bugün 105 aileye sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevini ve dağıtılan sıcak yemek menüsünü sürekli kontrol eden Kaymakam Deniz Pişkin, aşevinde denetimlerde bulundu. Yapılan yemekleri kontrol eden Kaymakam Pişkin, her gün bakıma muhtaç ailelere sıcak yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı bünyesindeki aşevini 2018 yılında hayata geçirdik. Süreç nasıl işledi? Öncelikle bu fikir bizde olgunlaştıktan sonra buna ihtiyaç duyulduğunu gördükten sonra hazırladığımız projeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza arz ettik. Bakanlığımızın projeyi kabul etmesinden sonrada ilk uygulamaya başladık. 2018 yılında 60-65 kişi ile başladığımız proje 3 yıl sonra 105 kişiye ulaşmış vaziyette. Bu şu demek, her gün 105 vatandaşımızın evine kapısına kadar vakıf imkanlarımızla kaymakamlık imkanlarımızla sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bakanlığın sağlamış olduğu bütçeyi yerelde bağışçılarımızın hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla da yardımlarıyla da tamamlamış oluyoruz. Burada tabi amaç yaşlı olan, engelli olan, yatalak olan yada tek başına kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek şekilde mağdur olan vatandaşlarımızı çaresizlik içerisinde bırakmamak, onlara devletin şefkat elini merhametli yüzünü göstermek, ve bu anlamda devletin sosyal ilkesine vurgu yapmak. Biz bu zamana kadar bunu başardığımıza inanıyoruz. Bizlere gelen tepkilerden oldukça büyük bir takdir topladığımızı, teveccüh aldığımızı ve birçok yaşlımızın hayır dualarını aldığımızı görüyoruz, duyuyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bağışçılara teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin, "Hepsinin yardımları bizleri ziyadesiyle mutlu ve memnun etti. Hepsinden Allah razı olsun. Diğer taraftan da vakıf çalışanlarımıza, projede emeği olan aşçımızdan dağıtıcımıza kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle herkesin özellikle de yaşlılarımızın, bizden hizmet alan kesimin Ramazanını tebrik ediyorum. Geçen Ramazanda olduğu gibi bu Ramazanda da Ramazanın yüzü suyu hürmetine her menüden daha farklı tarzda eklemeler ve farklılıklar oluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin ekmek yerine pide veriyoruz. Yada menü sayısında farklılıklar, çeşitlilikler yaratmaya çalışıyoruz, Ramazan zenginliği adına. Hepsine buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum” diye konuştu.





