Toplantı ortasında Vali’den aşı yoklaması

- Erzurum Valisi Okay Memiş, Doğu Anadolu Bölgesi İl Genç Girişimciler Kurulları İstişare Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşma yapmak için kürsüye çıkan Vali Memiş, ‘Aşı olanlar ellerini kaldırabilir mi?’ diyerek katılımcılara aşı yoklaması yaptı.Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen Doğu Anadolu Bölgesi İl Genç Girişimciler Kurulları İstişare Toplantısına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve girişimciler katıldı.

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Erzurum Valisi Okay Memiş, katılımcılara ‘Aşı olanlar ellerini kaldırabilir mi?’ sorusunu yönelterek aşı yoklaması aldı.“Doktorları dinlemeyin beni dinleyin”Vali Memiş, “Konuşmama bir soruyla başlayacağım önce. Aşı olanlar el kaldırabilir mi? Şuanda Erzurum’da aşı oranı yüzde 49’larda. Doğu Anadolu’da birinciyiz ama batıda yüzde 70’lere çıktılar. Ben Covid oldum. Covidin yan etkilerini mi tercih edersiniz aşının yan etkilerini mi derseniz ben hemen aşı derim. İlimle oluyor her şey. Son yüzyılda ilaç, aşı sayesinde insan ömrü 100 yaşına kadar geldi. Yok çip takacaklarmış bırakın bunları. Herkes aşısını olsun” diye konuştu.