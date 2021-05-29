Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Topkapı’da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı

Topkapı’da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı

Yolcuların yürümesi

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan araç
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL )- “Tramvay yoluna girilmez” tabelasına çarptı İSTANBUL

- İstanbul Topkapı Kavşağı’nda yol verme anlaşmazlığı yüzünden yaşanan kazada araçlardan biri tramvay yolundaki “Girilmesi yasaktır” levhasına çarptı. Yolun kapanmasından dolayı seferi aksayan tramvayın yolcuları, yoluna yürüyerek devam etti. Kabataş yönünde seferler bir süre aksadı.Kaza, Topkapı Kavşağı girişinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BTE 459 plakalı Ford Transit marka ticari kamyonetin sürücüsü ile 01 CYU 29 plakalı Renault Fluence marka otomobilin sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı. Şerit değiştirirken çarpışan araçlardan 01 CYU 29 plakalı otomobil tramvay yoluna girdi. Otomobil, “Tramvay yoluna girilmesi yasaktır” levhasına çarparak durabildi. Kabataş yönüne giden tramvaydaki yolcular, tramvaydan inerek yoluna yürüyerek devam etti. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Ekipler kazayla ilgili çalışma gerçekleştirirken bölgeye araç çekicisi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kazaya karışan araç olay yerinden kaldırıldı. Kazadan dolayı tek taraflı yapılan tramvay seferleri normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement