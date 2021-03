Tonluk mermerleri kadınlar işliyor

-Kadınların mermerler ile çalışmalarından farklı planlarda görüntü

- Türkiye’de mermer sektörünün öncü kentlerinden Afyonkarahisar’da, önemli bir güç ve efor gerektiren üretiminin neredeyse tüm aşamasında yer alan kadınlar erkeklere taş çıkartırcasına çalışıyorlar. Mermer sektörünün önemli merkezlerinden İscehisar ilçesinde kadınlar yaptıkları işler ile erkekler ile yarışıyor. Tonluk mermerleri işleyerek adeta bir sanat eseri ortaya çıkarak kadınlar, yaptıkları mermer patlatma, eskitme, traverten, mozaik işleri ile güç ve efor isteyen neredeyse bütün işleri erkekler gibi yapıyorlar. Üretimde çalışan Rabia Olgun, kadınların isteyince her işi başaracaklarına inandıklarını ifade ederek, “Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Biz mermerlere doğal görünüm veriyoruz. Bizim işimiz zor, ama zamanla alıştık artık. Kadınların isteyince her işi yapabileceklerine inanıyorum” dedi.

“Kadının yapamayacağı iş yok” Sektörde uzun yıllardır çalışan kadınlardan Necla Arı ise, 2 yıldır mermer patlama adı verilen işte çalıştığını kaydetti.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi üretimin her aşamasında da olduğunu dile getiren Arı şunları söyledi: “Burada mermer patlatma işlemi yapıyoruz. Televizyon ünitesi, dış kaplama da kullanılıyor. Mermer burada işleniyor, daha sonra satışa sunuluyor. Biz erkeklerin yaptığı işi gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Kadının yapamayacağı iş yok, yeter ki yapmak istesinler. Bence çalışan kadın kendi ayaklarının üstünde olduğu için daha çok özgüvenli oluyor. Eşine destek oluyor, çocuklarının geleceğini düşündüğü için her işi yapabiliyor.” “Bizim sektörde erkeklerin mesleğini kadınlar ellerinden alacak” Çok sayıda kadının çalıştığı firma sahiplerinden Mustafa Açar, kadınların yaptıkları işlerin kalitesinin çok iyi olduğunu ifade etti.

‘Kadınlar yakında sektörde işimizi elimizden alacak’ diyerek olaya esprili bir dille yaklaşan Açar, “Bizim firmamızda yarı yarıya kadın çalışanımız bulunuyor. Kadınlar biliyorsunuz Türkiye’de de Afyon’umuzda da artık her ortamda her çalışma sahasında yer alıyorlar. Başarı kadınlarla geliyor bunu söyleyebiliriz. Çünkü bizim mermer sektörü doğal olduğu için seleksiyon bizi de çok önemli. Kadınların hassaslığı biliyorsunuz kadınların gözleri de seçim konusunda daha hassaslardır. O yüzden mermer sektöründe kadınlar daha başarılıdır. Tonluk mermerleri artık adamlar değil kadınlar işliyor. Bizim sektörde erkeklerin mesleğini kadınlar ellerinden alacak” diye konuştu.

