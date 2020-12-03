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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
TOKAT - İpe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarının düzeltilmesi cep telefonu kamerasında

TOKAT - İpe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarının düzeltilmesi cep telefonu kamerasında

- İpe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarının düzeltilmesine ait cep telefonu görüntüsü Tokat 'ta ipe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarının düzeltilmesi cep telefonu kamerasındaTOKAT (AA) - Tokat 'ın Başçiftlik ilçesinde ipe dolandığını fark eden bir kişinin Türk ve Azerbaycan bayraklarını düzettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.İhsan Şen Bulvarı'ndaki kara yolunda iki ağaç arasına asılan Türk ve Azerbaycan bayraklarının ipe dolandığını gören bir kamyon sürücüsü, aracını durdurdu.Sürücünün yanındaki kişi kamyonun üzerine çıkarak ipe dolanan bayrakları düzeltti.Kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi, daha sonda araca binerek yollarına devam etti.Bu duruma şahit olan Mutlu Aymak da cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.
Aymak, AA muhabirine, bayrakları Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için yürüttüğü harekata destek için Başçiftlik yolu girişine astığını söyledi.

Evinin balkonunda oturduğu sırada bir kamyonun bayrakların altında durduğunu belirten Aymak, "Kamyondan indiler. Adam diyor ki tekrar tekrar 'Ben devletime kurban olurum'. Bu güzelliği kaçırmak istemedim. Konuştum abilerle. 'Allah razı olsun sizlerden.' dedim." ifadesini kullandı.

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