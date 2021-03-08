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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk’ten Kadınlara Mesaj

-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk’ten Kadınlara Mesaj

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Milat Kadın İstihdamı Cinsiyet Eşitliği Forma İş Dünyası 


- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadın-erkek eşitliğinin ‘aynılık’ demek olmadığını belirterek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğine katılan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk konuşmasında, kadınların iş hayatına katılımının anlamına ve önemine vurgu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisi için önemli bulduğu cümlesine atıf yapan Öztürk, “’Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.’ Kadınların erkeklerle eşit sosyal, ekonomik ve siyasi haklara sahip olmaları yalnızca toplumsal hayatı iyileştirmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmakla kalmayacak, hiç kuşkusuz dünya barışını da güçlendirecektir” diye konuştu.
“Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir” Kadın-Erkek eşitliğinin “aynılık” demek olmadığına vurgu yapan Öztürk, “Aynı olan şeylerin eşit olmasına zaten gerek yoktur. Eşitlik ancak farklılığın olduğu bir bağlamda anlam ifade eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir” şeklinde konuştu.
“Kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” Kadının işgücüne katılımının düşük olmasının Türkiye için önemli bir sorun görünmesine karşın bu konunun aslında Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak önemli bir fırsat olduğunu dikkati çeken Öztürk, “Bildiğiniz gibi, yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark ortaya koyduğunu ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösteriyor. Kadınların ekonomiye katkısını artırmak için; kurum, kuruluşlara, iş dünyasına, hepimize görevler düşüyor. Tek başımıza yapamayız, elbirliği ile çalışarak, istenilen seviyelere ulaşabilmemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyacımız var. Bugün bir milat olsun istiyorum, kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Değil mi Sevgili TOBB Kadın Girişimciler Başkanları ve Üyeleri?” ifadelerini kullandı. (MC-BC -
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