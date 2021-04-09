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-Ersin Korkut röportajı

-Eray Yasin Işık röportajı

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( DİYARBAKIR ) Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: “Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti" DİYARBAKIR



- Tiyatro oyuncuları Ersin Korkut, Eray Yasin Işık, Hakan Bulut ve Erdem Baş, 'İyi, kötü, çirkin' oyunu için Diyarbakır’a geldi. Korkut, Diyarbakır’da birçok tarihi mekan olduğunu belirterek, kentin medeniyetlerin, kültürün başkenti olduğunu söyledi.



Ünlü tiyatrocular Ersin Korkut, Eray Yasin Işık, Hakan Bulut ve Erdem Baş, 'İyi, kötü, çirkin' oyunu için Diyarbakır’a geldi. Kentteki tarihi yerleri gezip kent mutfağını tadan oyuncular, Diyarbakır halkının, tiyatroya çok değer verdiğini dile getirdi. "Herkese tavsiye ederim" Diyarbakır’a 'İyi, kötü, çirkin' oyunu için geldiklerini belirten tiyatro oyuncusu Ersin Korkut, oyunun Eray Yasin Işık'ın yazdığı bir oyun olduğunu ifade etti.

Korkut, "Burada da velilere özel bir gösteri yapacağız. Diyarbakır’a daha önce çok gelmişliğimiz vardı. Diyarbakır’ı herkes bilir. Bilmeyenler için söylüyorum, medeniyetlerin, kültürün başkentidir burası. Çok tarihi yerler var. Çok güzel yerler var. Herkese tavsiye ederim, herkesin görmesini isterim. Bunu görmeyenlerin ancak gelip görmeleri lazım" dedi.

Tiyatrocu Eray Yasin Işık ise kentte gezdikçe farklı yerleri gördüklerini söyledi.



Işık, "Burası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Onu da hissediyorsun kültür anlamında. Biz buraya tiyatro ile gelmeyi çok seviyoruz. Çünkü Diyarbakır halkı, tiyatroya çok değer veriyor. Bunu da bize hissettiriyorlar. Onun için de çok mutluyuz. 'İyi, kötü, çirkin' oyununu biz aslında iyilik ve kötülük kavramını biraz mizah, biraz hicivle sahneye taşıyoruz. İki saat boyunca biz oyuncular olarak tipten tipe giriyoruz. Seyircide bizim enerjimizi hissediyor. İki saat boyunca çok eğlenceli. Onlar eğlendi, bizim sahnede olmaktan keyif aldığımız bir oyun sergiliyoruz. 3 senedir oynuyoruz. Devam da edeceğiz" diye konuştu.

Tiyatrocular, öğrencilerle bir araya geldikten sonra ailelerin gösterimi için hazırlıklarına başladı.





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