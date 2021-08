- ABD’nin New York kentinde yer alan ünlü Time Meydanı’nın bir kısmı şüpheli paket nedeni ile güvenlik kordonuna alınarak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. ABD’nin New York kentinde yer alan dünyaca ünlü Times Meydanı’nda şüpheli paket alarmı verildi.

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve halktan bölgeden uzak durmaları istenerek, “Polis soruşturması nedeniyle lütfen Broadway'deki West 45 Street ile 48 Street arasındaki ve Manhattan'daki 7. Cadde arasındaki bölgeden kaçının” denildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda şüpheli paket imha edilerek, pakette şüpheli bir durumun olmadığı bildirildi.

Paketin imhasının ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.