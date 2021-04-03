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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ticareti taksi yolculuğu polis noktasında son buldu.. 8'inci kez kısıtlamaları ihlal etmekten ceza yedi

Ticareti taksi yolculuğu polis noktasında son buldu.. 8'inci kez kısıtlamaları ihlal etmekten ceza yedi

Taksiden görüntü

Ticari Taksi Polis Gesi Polis Noktası Trol 

-Şahsa ceza yazılması
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da ticari taksiyle yolculuk yapan şahsın yolculuğu polis uygulamasında son buldu. Şahsın 8'inci kez ceza yediği ortaya çıktı. Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma saat 21:00'de başladı.
Kısıtlamaların başlamasıyla ekiplerde denetimlerini sıklaştırdı. İnegöl Polisi ilçenin farklı noktalarında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Gelen araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Belgeleri olmayanlar hakkında ise kuralları ihlal etmekten dolayı cezai işlem uygulanıyor. Ahmet Akyollu Caddesinde gelen bir ticari aracı durduran ekipler yolcu olan S.A'dan izin belgesi istedi. Ancak şahsın izin belgesinin olmadığını ifade etti.
Ekipler izin belgesini olmayan şahıs hakkında işlem yaptı. S.A'nın daha öncede 7 kez kısıtlamaları ihlal ettiği ve bunu 8. kez yaptığı belirlendi. Ekipler şahsı uyararak evine gönderdi.
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